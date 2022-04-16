Оккупанты РФ сорвали эвакуацию из Лисичанска, открыв огонь по центру города — глава ОВА 16 апреля, 16:32 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты сорвали эвакуацию жителей Лисичанска, удалось вывезти одного человека, заявил Гайдай (Фото:Сергій Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты сорвали эвакуацию из Лисичанска в субботу, 16 апреля, открыв огонь по центру города во время режима тишины. В это время местные жители остались в подвалах.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека. Впрочем, обезопасили еще 42 северодончан, 11 рубежан, 14 кременян. Шесть человек уехали из Попасной», — написал он в Telegram, добавив, что всего удалось спасти 70 человек.

Видео дня

Также Гайдай рассказал, что в новом месте сбора по улице Щербакова, 1-а на время обстрелов организовали убежище и питание.

Сегодня оккупанты РФ обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод — начался пожар. 9 апреля глава Лисичанской администрации призвал жителей города эвакуироваться из-за усиления обстрелов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.