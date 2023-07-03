Оккупанты превратили все больницы Лисичанска в военные госпитали — глава ГВА

3 июля, 09:06
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Лисичанск год находится под российской оккупацией (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Лисичанск год находится под российской оккупацией (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские оккупанты превратили все медицинские учреждения захваченного Лисичанска в военные госпитали для лечения своих раненых в боях солдат.

Об этом сообщил глава Лисичанской городской военной администрации Валерий Шибико в эфире телеканала Прямой.

«Линия фронта очень близко, там происходят значительные бои на этой линии, поэтому количество раненых очень велико, и у них просто нет ни времени, ни людей, ни лекарств оказывать какие-либо услуги гражданским жителям», — отметил он.

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Шибико подчеркнул, что на данный момент местные жители фактически лишены доступа к медицине.

Он добавил, что оккупанты открыли в городе ряд аптек, но цены там завышены, поэтому местные жители не могут приобрести лекарства.

Лисичанск уже год находится под оккупацией РФ.

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В начале июля прошлого года после месяцев тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей.

В Генштабе тогда объяснили, что в условиях кратного превосходства российских оккупантов в артиллерии, авиации, РСЗО, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к роковым последствиям. В то же время военные заявили: «Мы обязательно вернемся».

С начала июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, они продвигаются вперед, освобождая украинские территории.

Армия РФ несет большие потери.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Лисичанск Военный госпиталь Война России против Украины российские потери

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