Оккупанты превратили все больницы Лисичанска в военные госпитали — глава ГВА
Лисичанск год находится под российской оккупацией (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Российские оккупанты превратили все медицинские учреждения захваченного Лисичанска в военные госпитали для лечения своих раненых в боях солдат.
Об этом сообщил глава Лисичанской городской военной администрации Валерий Шибико в эфире телеканала Прямой.
«Линия фронта очень близко, там происходят значительные бои на этой линии, поэтому количество раненых очень велико, и у них просто нет ни времени, ни людей, ни лекарств оказывать какие-либо услуги гражданским жителям», — отметил он.
Шибико подчеркнул, что на данный момент местные жители фактически лишены доступа к медицине.
Он добавил, что оккупанты открыли в городе ряд аптек, но цены там завышены, поэтому местные жители не могут приобрести лекарства.
Лисичанск уже год находится под оккупацией РФ.
В начале июля прошлого года после месяцев тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей.
В Генштабе тогда объяснили, что в условиях кратного превосходства российских оккупантов в артиллерии, авиации, РСЗО, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к роковым последствиям. В то же время военные заявили: «Мы обязательно вернемся».
С начала июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, они продвигаются вперед, освобождая украинские территории.
Армия РФ несет большие потери.