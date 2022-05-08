В Луганской области оккупанты снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод: есть угроза взрыва

8 мая, 20:29
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Оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске (Фото:Сергей Гайдай)

Оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске (Фото:Сергей Гайдай)

В Луганской области из-за обстрела российских оккупантов произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске, есть угроза взрыва.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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«Россияне в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. В результате попадания рашистских снарядов загорелись производственные мощности завода, а именно установка по получению серы и станция смешивания веществ. Площадь пожара 360 кв. м есть угроза взрыва соседней группы резервуаров», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что спасатели пытались потушить огонь, однако начались артиллерийские обстрелы, и пожарные были вынуждены покинуть зону опасности.

Тушение невозможно, поскольку обстрелы не утихают.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Луганская область Лисичанск Война России против Украины

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