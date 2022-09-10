Украинские военные уже на окраинах Лисичанска Луганской области — Гайдай
Украинские военные на окраинах Лисичанска (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)
Украинские военные уже на окрестностях Лисичанска Луганской области.
Об этом в комментарии Суспільному сообщил в субботу, 10 сентября, глава ОВА Сергей Гайдай, не приведя больше подробностей.
Он также опубликовал в соцсетях пост с намеком о возможном скором освобождении Лисичанска.
«Лисичанск… замечательный украинский город)) Ох и работы будет по восстановлению…», — говорится в публикации.
В другом сообщении Гайдай упомянул и о временно оккупированных Сватовом и Кременной Луганской области.
«Сватово и Кременная – как у вас дела? Я просто поинтересовался…))», — пишет глава Луганской области.
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