Украинские военные уже на окраинах Лисичанска Луганской области — Гайдай

10 сентября, 16:45
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Украинские военные на окраинах Лисичанска (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Украинские военные на окраинах Лисичанска (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Украинские военные уже на окрестностях Лисичанска Луганской области.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил в субботу, 10 сентября, глава ОВА Сергей Гайдай, не приведя больше подробностей.

Он также опубликовал в соцсетях пост с намеком о возможном скором освобождении Лисичанска.

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«Лисичанск… замечательный украинский город)) Ох и работы будет по восстановлению…», — говорится в публикации.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/pfbid0pNxUS4vdJySR8a5yTgTPXRDyKA9mNUFGJRKLpXrwzeonwYsV7gAHtRJgkczeX23ol

В другом сообщении Гайдай упомянул и о временно оккупированных Сватовом и Кременной Луганской области.

«Сватово и Кременная – как у вас дела? Я просто поинтересовался…))», — пишет глава Луганской области.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Харьковская область Лисичанск Сватово Сергей Гайдай Контрнаступление

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