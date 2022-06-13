Город на высотах. Где Россию ждет разгром, как под Белогоровкой — аналитик CIT 13 июня, 14:07 Цей матеріал також доступний українською Поврежденное российским обстрелом здание Лисичанской военно-гражданской администрации (Фото:National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ рассказал, что для оккупантов попытка захвата Лисичанска может обернуться разгромом, как под Белогоровкой, так как город находится на высотах.

«Если даже Северодонецк будет эвакуирован, то дальше перед ними стоит вопрос Лисичанска. А этот город находится на высотах. Если делать попытки переправы, форсирование Северского Донца в этом месте, то это может привести к потерям, сравнимым с Белогоровкой или с другими российскими попытками пересечь реку», — рассказал Михайлов.

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Он также подтвердил, что российская армия уже обстреливает Лисичанск, так как он находится в нескольких километрах от линии фронта.

«На него пытаются наступать с юго-восточного направления — это бои за Тошковку, Орехово. Но там россиянам тоже нЛисичанск для армии РФ может обернуться новой Белогородкой — разгромом — эксперт — новости Украиные удается [продвигаться]. На мой взгляд, одна из причин этого — это, опять же, рельеф. В направлении Лисичанска рельеф поднимается, так что россиянам трудно наступать на этом направлении, но других вариантов у них нет. Это единственный путь в Лисичанск, где нет реки», — объяснил аналитик CIT.

12 июня журналист Денис Казанский опубликовал кадры фотографа AFP с ужасающими последствиями обстрелов Лисичанска.

13 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что более 50 человек в Лисичанске подозревают в работе на вражеские войска.

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