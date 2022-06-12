«Истребление жителей Донбасса». Фотограф опубликовал ужасающие кадры из Лисичанска: под огнем РФ — дома и гражданские 12 июня, 14:11 Цей матеріал також доступний українською Лисичанск во время артиллерийских обстрелов, 11 июня 2022 года (Фото:Aris Messinis/AFP/Facebook)

Журналист Денис Казанский опубликовал кадры фотографа AFP с ужасающими последствиями обстрелов Лисичанска. Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые дома в Луганской области.

Под огонь российской армии попадают мирные жители города. На видео украинские военные помогают женщине, которая получила ранение в результате атаки РФ.

«Конечно, для любого нормального человека очевидно, что это не помощь жителям Донбасса, а просто истребление его жителей», — констатировал Казанский.

Видео дня

Фотограф, руководитель фотоотдела AFP в Греции Арис Мессинис опубликовал в соцсетях больше кадров из Лисичанска и других городов в Донецкой и Луганской областей, свидетельствующих о военных преступлениях России.

Внимание! Чувствительные кадры

Фото: Aris Messinis/AFP/Facebook

Фото: Aris Messinis/AFP/Facebook

После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Сейчас продолжаются тяжелые бои за Северодонецк. 12 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что войска РФ разрушили второй мост между областным центром и Лисичанском, мощно обстреливают третий. По его словам, в ближайшие дни россияне могут бросить все резервы, чтобы захватить Северодонецк и контролировать трассу Лисичанск — Бахмут.

Гайдай рассказал, что 11 июня из Луганской области удалось эвакуировать 30 человек. Несмотря на сильные обстрелы Лисичанска, гуманитарные грузы в город завезены, говорит он. Накануне президент Владимир Зеленский создал в Лисичанске городскую военную администрацию.

У нас уже достатньо сил, щоб перемогти на Донбасі — Юрій Бутусов https://www.youtube.com/watch?v=V1LUQQGFJDA

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