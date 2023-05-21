Представитель Зеленского отрицает, что президент заявил о потере украинского контроля над Бахмутом 21 мая, 09:57 Встреча Зеленского и Байдена на саммите G7 (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY)

Западные СМИ сообщили о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G7 в Хиросиме якобы признал потерю Бахмута. Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров написал, что президент отрицал потерю города.



Перед этим агентство Reuters, DW писали, что Зеленский перед встречей с президентом США Джо Байденом в Японии якобы подтвердил потерю Бахмута и заявил, что «на сегодня Бахмут только в наших сердцах».



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По словам спикера, у президента спросили, что «россияне говорят, что они взяли Бахмут», на что Зеленский ответил «я думаю, нет».

«Таким образом президент отрицал взятие Бахмута», — подчеркнул Никифоров.

Соответствующий пост он обнародовал на своей странице в Facebook.