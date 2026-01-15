Бойцы Хартии отбили попытку штурма оккупантов к северу от Харькова, уничтожив около 70 военных РФ — видео
Хартия остановила попытку штурма на Липецком направлении (Фото: Скриншот из видео)
13-я бригада НГУ Хартия отбила попытку штурма российских войск на Липецком направлении на Харьковщине, уничтожив около 70 оккупантов.
Об этом в четверг, 15 января, Хартия сообщила в своем Telegram.
Там отметили, что российские войска продолжают пытаться давить на украинских защитников на Харьковщине, осуществляя штурмы к северу от города. Однако бригада успешно отразила все атаки оккупантов в течение недели.
В Хартии отметили, что благодаря слаженной работе пехотинцев, операторов БПЛА, артиллеристов и других подразделений попытка армии страны-агрессора РФ оказалась неудачной.
«Продолжаем стоять на обороне Харьковщины, продолжаем держать Харьков на замке», — добавили там.
12 января бойцы 2-го корпуса НГУ Хартия установили контроль над зданием городского совета Купянска и подняли над ним украинский флаг.
В бригаде сообщили, что после успешной операции продолжается завершающая зачистка города от российских войск.