Генштаб о «линии Вагнера»: Подойдем и преодолеем

10 ноября, 13:17
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«Линия Вагнера» не остановит украинские силы, подчеркнули в Генштабе (Фото:Настоящий Гладков / Telegram)

«Линия Вагнера» не остановит украинские силы, подчеркнули в Генштабе (Фото:Настоящий Гладков / Telegram)

Украинские силы изучают процесс сооружение российскими оккупантами так называемой оборонной «линии Вагнера» и обдумывают, как лучше ее преодолеть.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«Мы тщательно изучаем ход построения линии и придумываем, как ее преодолевать. Но могу вам с уверенностью сказать, что подойдем и преодолеем», — отметил Громов.

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22 октября появились спутниковые снимки компании Maxar Technologies, свидетельствующие о том, что российские наемники возле города Горское Луганской области возвели «линию Вагнера» протяженностью менее двух километров. Это укрепления в виде цементных пирамид, которые, как надеются россияне, остановят любую украинскую технику и танки от продвижения.

При этом CNN отмечает, что, хотя фортификации и могут помочь защититься от фронтальной атаки, ничто не мешает украинским войскам просто обойти укрепление.

В отчете Минобороны Британии говорится, что возведение «линии Вагнера» свидетельствует о подготовке российскими оккупантами к обороне в глубине по нынешней линии фронта. Это, вероятно, сдержит быстрое продвижение украинских военных в Луганской области.

https://www.youtube.com/watch?v=IHc-juP8Rcs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Оборона Война России против Украины

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