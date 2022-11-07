Оккупанты строят линию обороны вокруг Бердянска
Войска РФ строят оборону вокруг Бердянска (Фото:Запорожская ОВА)
Российские оккупанты строят вокруг Бердянска Запорожской области линию обороны.
Об этом сообщил Штаб исполкома Бердянска в Telegram.
Кроме того, в соседние села заселяют мобилизованных из РФ.
5 ноября Генштаб сообщал, что в Басани Запорожской области атаковали штаб одного из подразделений ВС России: уничтожили до 10 единиц военной техники и около полусотни военных. В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь украинские военные уничтожили 20 единиц военной техники и ранили до 80 оккупантов.
31 октября в результате взрыва в оккупированном Бердянске был ранен коллаборант Павел Ищук.