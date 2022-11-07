Оккупанты строят линию обороны вокруг Бердянска 7 ноября, 07:02 Войска РФ строят оборону вокруг Бердянска (Фото:Запорожская ОВА)

Российские оккупанты строят вокруг Бердянска Запорожской области линию обороны.

Об этом сообщил Штаб исполкома Бердянска в Telegram.

Кроме того, в соседние села заселяют мобилизованных из РФ.

5 ноября Генштаб сообщал, что в Басани Запорожской области атаковали штаб одного из подразделений ВС России: уничтожили до 10 единиц военной техники и около полусотни военных. В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь украинские военные уничтожили 20 единиц военной техники и ранили до 80 оккупантов.

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31 октября в результате взрыва в оккупированном Бердянске был ранен коллаборант Павел Ищук.