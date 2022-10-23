«Это даже смешно». Военный эксперт рассказал, как быстро ВСУ могут демонтировать «линию Вагнера» в Луганской области 23 октября, 17:17 Эксклюзив НВ «Линия Вагнера» состоит из четырех рядов цементных пирамид и противотанкового рва. (Фото:Maxar Technologies)

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в эфире Радио НВ высказался о «линии Вагнера», построенной оккупантами для обороны Луганской области.

«Инженерно это сделано очень и очень плохо. Поэтому, если Вооруженные силы Украины именно в этом направлении будут осуществлять контрнаступление, почему-то именно на этих полутора километрах (вероятно, они сделают больше, 20 или 30 км), то эту линию обороны можно будет демонтировать где-то за два-три часа артиллерийского огня или используя инженерное оборудование. <...> Два-три часа и этой линии обороны уже нет. Это даже смешно», - объяснил Коваленко.

Видео дня

22 октября появились спутниковые снимки компании Maxar Technologies, свидетельствующие о том, что российские наемники возле города Горное Луганской области возвели «линию Вагнера», протяженностью менее двух километров.

При этом CNN отмечает, что, хотя фортификации и могут помочь защититься от фронтальной атаки, ничто не мешает украинским войскам просто обойти укрепление.

В отчете Минобороны Британии говорится, что возведение «линии Вагнера» свидетельствует о подготовке российскими оккупантами к обороне в глубине по нынешней линии фронта. Это, вероятно, сдержит быстрое продвижение украинских военных в Луганской области.