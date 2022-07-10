Все охвачено пожарами. NASA показало линию фронта в Украине из космоса

10 июля, 20:30
Линию фронта в Украине видна даже из космоса (Фото:Firms NASA)

Линию фронта в Украине видна даже из космоса (Фото:Firms NASA)

Линию фронта в Украине видна даже из космоса. Система Firms NASA, занимающаяся обнаружением больших пожаров, зафиксировала самые горячие точки.

Пожары вдоль линии фронта в Украине можно увидеть на сайте Firms.

В частности, на спутниковых снимках видны масштабные возгорания в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, а также на юге — в Николаевской и Херсонской областях.

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Firms NASA
Фото: Firms NASA
Firms NASA
Фото: Firms NASA
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Спутник NASA Фронт Война в Украине Война России против Украины Пожары

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