Все охвачено пожарами. NASA показало линию фронта в Украине из космоса
Линию фронта в Украине видна даже из космоса (Фото:Firms NASA)
Линию фронта в Украине видна даже из космоса. Система Firms NASA, занимающаяся обнаружением больших пожаров, зафиксировала самые горячие точки.
Пожары вдоль линии фронта в Украине можно увидеть на сайте Firms.
В частности, на спутниковых снимках видны масштабные возгорания в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, а также на юге — в Николаевской и Херсонской областях.
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