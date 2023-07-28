Линию фронта в Украине видно даже из космоса — спутниковые снимки 28 июля, 14:19 Линию фронта в Украине видно из космоса (Фото:@MJ_Cruickshank / Twitter)

Линию фронта в Украине четко видно на спутниковых снимках. Соответствующие изображения опубликовал геопространственный аналитик Майкл Круикшенк.

«Поразительно видеть, насколько четко сейчас выражена линия фронта в Украине, даже если смотреть из космоса в макромасштабе», — написал Круикшенк в Twitter.

На снимке, который он опубликовал, виден четкий темно-зеленый участок, совпадающий с нынешней линией фронта.

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Территории в районе линии фронта заросли поскольку из-за боевых действий там прекратили обрабатывать поля и вести сельское хозяйство.

It's extraordinary to see how clearly defined the frontline now is in Ukraine, even when viewed from space at a macro scale.



The grey of the dried up Kakhovka Reservoir followed by a green scar of un-harvested fields where it is too dangerous for agriculture. pic.twitter.com/Z91POuIiY6 — Michael Cruickshank (@MJ_Cruickshank) July 27, 2023

Также на спутниковом снимке видно, что сейчас с Каховским водохранилищем, которое в начале июня взорвали российские оккупанты. На снимке виден участок серого цвета на месте обмелевшего водохранилища.