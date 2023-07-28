Линию фронта в Украине видно даже из космоса — спутниковые снимки
Линию фронта в Украине видно из космоса (Фото:@MJ_Cruickshank / Twitter)
Линию фронта в Украине четко видно на спутниковых снимках. Соответствующие изображения опубликовал геопространственный аналитик Майкл Круикшенк.
«Поразительно видеть, насколько четко сейчас выражена линия фронта в Украине, даже если смотреть из космоса в макромасштабе», — написал Круикшенк в Twitter.
На снимке, который он опубликовал, виден четкий темно-зеленый участок, совпадающий с нынешней линией фронта.
Территории в районе линии фронта заросли поскольку из-за боевых действий там прекратили обрабатывать поля и вести сельское хозяйство.
Также на спутниковом снимке видно, что сейчас с Каховским водохранилищем, которое в начале июня взорвали российские оккупанты. На снимке виден участок серого цвета на месте обмелевшего водохранилища.