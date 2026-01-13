Участники заседания Ставки верховного главнокомандующего во вторник, 13 января, обсудили возможности Сил обороны по наращиванию использования беспилотных систем . Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

По его словам, во время заседания приняли решение повысить эффективность Линии дронов.

«Министерству обороны поручено упорядочить и обеспечить четкое распределение средств между средствами поражения, а также найти дополнительные финансовые возможности для покрытия насущных потребностей Сил обороны. Также акцентировали на масштабировании производства дронов на оптоволокне с учетом дальности и точности поражения», — написал он.

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Также на заседании обсудили развитие военно-политической ситуации и прогнозируемые действия противника в первой половине 2026 года, с особым акцентом на дроны и технологические аспекты.

О запуске проекта Линия дронов объявил 9 февраля 2025 года Умеров, который тогда занимал должность главы Минобороны.

Первый этап проекта охватывал пять полков и бригад: