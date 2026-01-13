На Ставке приняли решение повысить эффективность Линии дронов — Умеров
Ставка верховного главнокомандующего обсудила наращивание беспилотных систем в Силах обороны (Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu via EastNews)
Участники заседания Ставки верховного главнокомандующего во вторник, 13 января, обсудили возможности Сил обороны по наращиванию использования беспилотных систем. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
По его словам, во время заседания приняли решение повысить эффективность Линии дронов.
«Министерству обороны поручено упорядочить и обеспечить четкое распределение средств между средствами поражения, а также найти дополнительные финансовые возможности для покрытия насущных потребностей Сил обороны. Также акцентировали на масштабировании производства дронов на оптоволокне с учетом дальности и точности поражения», — написал он.
Также на заседании обсудили развитие военно-политической ситуации и прогнозируемые действия противника в первой половине 2026 года, с особым акцентом на дроны и технологические аспекты.
О запуске проекта Линия дронов объявил 9 февраля 2025 года Умеров, который тогда занимал должность главы Минобороны.
Первый этап проекта охватывал пять полков и бригад:
- 20-й отдельный полк К-2,
- 429-й полк Ахиллес,
- 427-й полк РАРОГ,
- 414-я бригада Птицы Мадяра,
- Полк Феникс (бригада Месть).