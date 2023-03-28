Аэроразведка имеет смысл. На Лиманском направлении ВСУ нанесли огневое поражение по местам укрытия оккупантов — видео

28 марта, 17:07
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Было нанесено огневое поражение по местам укрытия оккупантов (Фото:dpsu.gov.ua)

Было нанесено огневое поражение по местам укрытия оккупантов (Фото:dpsu.gov.ua)

На Лиманском направлении ВСУ нанесли огневое поражение по местам укрытия оккупантов, сообщила Госпогранслужба во вторник, 28 марта.

«Аэроразведка пограничников продолжает эффективно работать по всем направлениям, где ведутся боевые действия. Нередко она становится глазами артиллерии сил обороны», — говорится в сообщении.

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В ведомстве рассказали, что на днях в Лиманском направлении экипаж БПЛА пограничников корректировал артиллерию одной из бригад ВСУ.

Благодаря четкой командной работе было нанесено огневое поражение по местам укрытия оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=0EtWXNTSTPU
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"Захватчики, которым удалось выжить, надолго запомнят горячие "приветы" украинских защитников", - заявили пограничники.

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 610 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 171 тысяч своих военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Госпогранслужба Украины Война России против Украины

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