Так называемая серая зона в районе Лимана и Заречного в Донецкой области (Фото: DeepState / Telegram)

В Донецкой области фиксируется расширение так называемой серой зоны в районе Лимана и Заречного . Оккупанты постоянно оказывают давление на украинские позиции, однако не закрепляются на занятых территориях.

Об этом в субботу. 18 октября, сообщили аналитики портала DeepState.

По данным аналитиков, после неудачного штурма Ямполя враг сосредоточился на лесных массивах к северу от населенного пункта. Там оккупанты пытались пересечь железную дорогу и проникнуть в поселок, но их попытки активно блокируют украинские пилоты.

Впоследствии враг пытался обходить Ямполь с запада, прячась в лесу и ища возможности для проникновения. За последние дни количество таких попыток возросло, и оккупанты уже зафиксированы в окрестностях Лимана.

«Противник использует ночь для передвижения небольшими группами, пытается выжить и ждать подхода других подразделений для накопления сил. Силы обороны мониторят ситуацию и блокируют продвижение, а пилоты уничтожают врага при попытках штурма», — сообщает DeepState.

В то же время аналитики отмечают, что все попытки продвижения врага происходят без закрепления на позициях. Украинские защитники эффективно останавливают оккупантов, не давая им сформировать стабильные группы, в частности в районе Серебрянки и Дроновки.

Как добавляет DeepState, ситуация на местах иллюстрируется фото, где артиллерийский удар ликвидировал группу оккупантов, пытавшуюся продвинуться через лес выше Ямполя.

15 октября сообщалось, что Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов вблизи населенных пунктов Новое Шахово и Кучеров Яр Покровского района Донецкой области.

8 сентября в Генштабе отмечали, что Силы обороны Украины полностью взяли под контроль село Заречное в Донецкой области.