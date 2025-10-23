Пропагандистские цели. На Лиманском направлении российские оккупанты имитируют численность над ВСУ, поднимая флаги — ISW

Украинские военнослужащие наносят удары по российским оккупантам (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

На Лиманском направлении российское военное командование поручает поднимать флаги для создания видимости численного превосходства над Силами обороны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Уточняется, что недавно российские оккупанты продвинулись на Лиманском направлении.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил, что российская пехота избегает непосредственного столкновения с украинскими войсками и прячется в подвалах и блиндажах, ожидая подкрепления для проведения дальнейших атак.

Также сообщается, что российское военное командование поручает военнослужащим поднимать флаги с пропагандистской целью и для создания видимости численного превосходства над украинскими силами.

Разведчики 3 ОШБр уничтожили российских диверсантов и взяли пленных на Лиманском направлении — видео

Российское военное командование недавно развернуло несколько неопределенных элитных подразделений беспилотников на Лиманском направлении для перекрытия украинских наземных линий связи.

На тактическом направлении Константиновка-Дружковка войска РФ также не достигли прогресса.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о присутствии российских оккупантов в окрестностях Лимана Донецкой области.

18 октября DeepState заявил, что в Донецкой области фиксируется расширение так называемой серой зоны в районе Лимана и Заречного. По словам аналитиков, враг пытался обходить Ямполь с запада, прячась в лесу и ища возможности для проникновения. За последние дни количество таких попыток возросло, и оккупанты уже зафиксированы в окрестностях Лимана, писал DeepState.

15 октября Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов вблизи населенных пунктов Новое Шахово и Кучеров Яр Покровского района Донецкой области.

8 сентября в Генштабе отмечали, что Силы обороны Украины полностью взяли под контроль село Заречное в Донецкой области.

