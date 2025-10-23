На Лиманском направлении российское военное командование поручает поднимать флаги для создания видимости численного превосходства над Силами обороны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Уточняется, что недавно российские оккупанты продвинулись на Лиманском направлении.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил, что российская пехота избегает непосредственного столкновения с украинскими войсками и прячется в подвалах и блиндажах, ожидая подкрепления для проведения дальнейших атак.

Также сообщается, что российское военное командование поручает военнослужащим поднимать флаги с пропагандистской целью и для создания видимости численного превосходства над украинскими силами.

Российское военное командование недавно развернуло несколько неопределенных элитных подразделений беспилотников на Лиманском направлении для перекрытия украинских наземных линий связи.

На тактическом направлении Константиновка-Дружковка войска РФ также не достигли прогресса.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о присутствии российских оккупантов в окрестностях Лимана Донецкой области.

18 октября DeepState заявил, что в Донецкой области фиксируется расширение так называемой серой зоны в районе Лимана и Заречного. По словам аналитиков, враг пытался обходить Ямполь с запада, прячась в лесу и ища возможности для проникновения. За последние дни количество таких попыток возросло, и оккупанты уже зафиксированы в окрестностях Лимана, писал DeepState.

15 октября Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов вблизи населенных пунктов Новое Шахово и Кучеров Яр Покровского района Донецкой области.

8 сентября в Генштабе отмечали, что Силы обороны Украины полностью взяли под контроль село Заречное в Донецкой области.