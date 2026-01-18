Пополнили обменный фонд. Разведчики ГУР показали рейд в тыл оккупантов на Лиманском направлении — видео

18 января, 13:02
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Разведчики показали кадры боевой работы спецподразделения Артан (Фото: Главное управление разведки / Скриншот видео)

Разведчики показали кадры боевой работы спецподразделения Артан (Фото: Главное управление разведки / Скриншот видео)

В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали архивные кадры боев спецназовцев подразделения Артан на Лиманском направлении. Соответствующее видео пресс-служба ГУР обнародовала в воскресенье, 18 января.

В ходе боевого рейда вглубь позиций оккупантов разведчики зачистили ряд укрытий и пополнили обменный фонд российскими пленными, отметили в разведке.

17 ноября аналитики DeepState сообщили, что российские войска продолжают давить на Лиман в Донецкой области по всей серой зоне.

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Институт изучения войны (ISW) отмечал, что оккупанты пытаются использовать свою новую наступательную тактику, которая была применена в Покровске, в направлении Северска и Лимана для продвижения с северо-востока и с востока.

1 декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов во время визита диктатора Владимира Путина в один из пунктов управления армии РФ солгал о «заходе» россиян в Лиман.

Третий армейский корпус заявил, что информация военного командования России о «прорыве» оккупантов в Лимане не соответствует действительности.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Лиман Донецкая область Разведка ГУР МО

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