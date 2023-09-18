Враг «получил на орехи». На Лимано-Купянском направлении фронта наблюдается «некоторое затишье» — спикер 18 сентября, 14:27 Украинские военнослужащие из САУ 2С22 Богдана обстреляли российские войска (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

На Лимано-Купянском направлении фронта наблюдается «некоторое затишье», сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в понедельник, 18 сентября.

По его словам, есть переброска на Лимано-Купянском направлении 25-й армии.

«Сейчас там происходит некоторое затишье, в том плане, что там не происходит непосредственных боевых столкновений. Противник сейчас больше делает акцент на артиллерию», — сказал он в в эфире телемарафона.

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Евлаш добавил, что к боевым столкновениям враг не переходит после того, как «хорошо получил на орехи от наших Сил обороны на этом направлении».

Разведка Минобороны Британии сообщала, что российские войска стремятся остановить украинское контрнаступление, осуществляя наступательные действия возле Купянска, чтобы отвлечь Силы обороны от прорыва на юге Украины.

27 августа Илья Евлаш заявил, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч военных.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также отмечала, что в эпицентре внимания противника есть Купянское и Лиманское направления, где враг пытается отвлечь украинских военных. По ее словам, российские оккупанты «приняли решение, что они будут всеми силами пытаться двигаться вперед именно по тем направлениям».