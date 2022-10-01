«Здесь будет полиция Украины». ВСУ «дерусифицировали» отделение полиции в Лимане — видео

1 октября, 22:16
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ВСУ «денацифицировали» отдел полиции оккупаетов в Лимане (Фото:Скриншот с видео МВД Украины)

ВСУ «денацифицировали» отдел полиции оккупаетов в Лимане (Фото:Скриншот с видео МВД Украины)

МВД Украины опубликовало видео из Лимана Донецкой области, на котором украинские военные снимают табличку российских оккупантов с городского отделения полиции.

На видео один из бойцов ВСУ подходит к лиманскому админзданию, где захватчики обустроили себе отделение так называемой полиции. Военный палкой сбивает вывеску с надписью «Краснолиманский городское отделение».

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"Здесь будет полиция Украины. Слава Украине", – говорит на видео защитник.

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Днем в субботу, 1 октября, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские военные освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, речь идет о более чем 5000 военных РФ.

Позже в сети появились фото, как ВСУ устанавливают украинский флаг на въезде в город.

Вскоре Череватый подтвердил, что защитники Украины зашли в Лиман, там продолжаются бои.

К вечеру в российском минобороны смогли прокомментировать ситуацию в Лимане и заявили, что войска РФ якобы были отведены "на более выгодные рубежи".

По состоянию на вечер 1 октября в городе ведутся бои.

Согласно утренним прогнозам американского Института изучения войны (ISW) ВСУ освободят Лиман в течение 72 часов.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Красный Лиман Донецкая область Война России против Украины деоккупация Лиман

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