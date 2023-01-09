«Всех просто шли, расстреливали». При отступлении из Лимана оккупанты насиловали и убивали гражданских — перехват СБУ 9 января, 18:51 В освобожденном Лимане в месте крупнейшего массового захоронения обнаружили 146 тел (Фото:Нацполиция)

Российский военный признался, что при отступлении из Лимана оккупанты насиловали женщин и убивали гражданских. Перехват разговора опубликовала СБУ в понедельник, 9 января.

«Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб*ных… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех *бли, резали их, расстреливали», — говорит оккупант на записи.



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В СБУ подчеркнули, что разговор станет еще одним доказательством военных преступлений России в Гааге. Слова оккупанта задокументированы, и следователи работают над тем, чтобы российские военные получили за каждое свое преступление максимальное наказание, рассказали в спецслужбе. СБУ открыла более 21 тысячи уголовных дел по факту нарушения законов и обычаев войны оккупантами.

В ноябре Главное управление разведки Минобороны также публиковало перехват разговора оккупанта, который рассказывал о военных преступлениях россиян в Лимане.

2 октября защитники Украины полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.

Позже Череватый сообщил, что часть оккупантов была уничтожена, часть — взята в плен, а часть смогла выйти из окружения колоннами или малыми группами.