В Лимане российские оккупанты разрушили девятиэтажный дом

7 ноября, 21:15
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Последствия российского удара по Лиману Донецкой области 7 ноября 2022 года (Фото:Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook)

Последствия российского удара по Лиману Донецкой области 7 ноября 2022 года (Фото:Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook)

Российские оккупанты в Лимане Донецкой области нанесли удар по жилому девятиэтажному дому. В результате разрушены восемь этажей здания. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области в Facebook в понедельник, 7 ноября.

В разрушенной части дома начался пожар, с первого этажа спасатели эвакуировали женщину. Пожар ликвидировали днем в понедельник.

https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/pfbid0Eie8Y5nNVoQEj9syb5iJ6hPrxJRhpKLCZL9xAJd94vNeFrigymTzMJ2aVVf7bfZ2l

Утром 7 ноября оккупанты атаковали Краматорск, Бахмут и ряд других городов. Как сообщал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, по Краматорску вражеские войска выпустили четыре ракеты.

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В Бахмуте в результате атак оккупантов погиб один человек, еще двое получили ранения. Повреждены пять частных домов, многоэтажное здание и одно предприятие. На Лисичанском направлении россияне ранили одного жителя Лимана, также не прекращаются постоянные обстрелы Торского и Заречного. На Волновахском направлении ночью оккупанты продолжали интенсивные артобстрелы Угледара и Павловки, без жертв.

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На Донецком направлении два человека получили ранения в Красногоровке, зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки. В Авдеевке ночью были единичные удары по старой и центральной части города.

https://www.youtube.com/embed/WsxlRgfkHDQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Обстрел ГСЧС Военные преступления РФ Война России против Украины Лиман

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