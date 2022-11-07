В Лимане российские оккупанты разрушили девятиэтажный дом
Последствия российского удара по Лиману Донецкой области 7 ноября 2022 года (Фото:Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook)
Российские оккупанты в Лимане Донецкой области нанесли удар по жилому девятиэтажному дому. В результате разрушены восемь этажей здания. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области в Facebook в понедельник, 7 ноября.
В разрушенной части дома начался пожар, с первого этажа спасатели эвакуировали женщину. Пожар ликвидировали днем в понедельник.
Утром 7 ноября оккупанты атаковали Краматорск, Бахмут и ряд других городов. Как сообщал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, по Краматорску вражеские войска выпустили четыре ракеты.
В Бахмуте в результате атак оккупантов погиб один человек, еще двое получили ранения. Повреждены пять частных домов, многоэтажное здание и одно предприятие. На Лисичанском направлении россияне ранили одного жителя Лимана, также не прекращаются постоянные обстрелы Торского и Заречного. На Волновахском направлении ночью оккупанты продолжали интенсивные артобстрелы Угледара и Павловки, без жертв.
На Донецком направлении два человека получили ранения в Красногоровке, зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки. В Авдеевке ночью были единичные удары по старой и центральной части города.