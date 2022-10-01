После освобождения Лимана может начаться деоккупация Луганской области — Гайдай 1 октября, 18:27 Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, чего можно ожидать после освобождения защитниками Украины Лимана Донецкой области.

В эфире телемарафона в субботу, 1 октября, Гайдай сказал, что дальше может начинаться деоккупация Луганской области, но как именно и с какого направления это будет происходить — решать военным. Он также отметил, что убегающие из Лимана оккупанты выкладывают видео и рассказывают о том, как их бросил офицерский состав, «они сами и не знают, что делать».

Видео дня

«Фейковые референдумы и объявление кремлевским режимом своих… тезисов абсолютно ничего не меняет. Украинские военные мотивированы, и после молниеносных операций в Харьковской области и освобождения огромного количества знаковых объектов в Донецкой области мотивация — только вперед, только к административным границам с РФ», — подчеркнул глава ОВА.

Ранее пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что защитники Украины зашли в Лиман Донецкой области, там идут бои.



После этого министерство обороны страны-агрессора России заявило об отступлении своих войск из Лимана, назвав его «отводом на более выгодные рубежи».

В восточной группировке войск также подтвердили освобождение пяти населенных пунктов возле Лимана: Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки. По его словам, группировка РФ — около 5000 оккупантов — была окружена.