После освобождения Лимана может начаться деоккупация Луганской области — Гайдай

1 октября, 18:27
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Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, чего можно ожидать после освобождения защитниками Украины Лимана Донецкой области.

В эфире телемарафона в субботу, 1 октября, Гайдай сказал, что дальше может начинаться деоккупация Луганской области, но как именно и с какого направления это будет происходить — решать военным. Он также отметил, что убегающие из Лимана оккупанты выкладывают видео и рассказывают о том, как их бросил офицерский состав, «они сами и не знают, что делать».

Видео дня

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«Фейковые референдумы и объявление кремлевским режимом своих… тезисов абсолютно ничего не меняет. Украинские военные мотивированы, и после молниеносных операций в Харьковской области и освобождения огромного количества знаковых объектов в Донецкой области мотивация — только вперед, только к административным границам с РФ», — подчеркнул глава ОВА.

Ранее пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что защитники Украины зашли в Лиман Донецкой области, там идут бои.

После этого министерство обороны страны-агрессора России заявило об отступлении своих войск из Лимана, назвав его «отводом на более выгодные рубежи».

В восточной группировке войск также подтвердили освобождение пяти населенных пунктов возле Лимана: Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки. По его словам, группировка РФ — около 5000 оккупантов — была окружена.

https://www.youtube.com/embed/IBQdsn0f_nU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Гайдай Война России против Украины Лиман

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