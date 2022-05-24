Лиман под постоянными обстрелами оккупантов, враг пытается занять центр города — глава ОВА 24 мая, 22:32 Цей матеріал також доступний українською Украинский танк в Донецкой области (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что российские оккупанты пытаются занять центр Лимана, ситуация в городе очень тяжелая.

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В эфире проекта Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии Кириленко сообщил, что ситуация в Лимане одна из самых сложных по всей линии фронта:



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"…Город постоянно обстреливается. Лиман сейчас частично под контролем. Их постоянно выбивают, они заходят снова — их тяжелая артиллерия, танки заходят на окраины города, чтобы вести обстрелы и занять центр города, а в дальнейшем и территорию всей Лиманской громады".

24 мая глава Светлодарской военной администрации Сергей Гошко сообщил, что оккупанты вошли в город и уже вывесили российский флаг над горсоветом. По данным Кириленко, в городе оставалось около 10 тысяч мирных жителей.

За сутки 24 мая российские оккупанты убили 12 мирных жителей Донецкой области: три в Бахмуте, два в Торецке, два в Авдеевке, два в Райгородке, одного в Лимане, одного в Николаевке и одного в Калиновом. Еще десять человек ранены. Установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно.

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