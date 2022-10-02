Освобождение Донбасса. Россияне пытались бежать вглубь оккупированных территорий: возле Счастья была колонна с 200 военными — Генштаб 2 октября, 18:39 2 октября украинские военные полностью зачистили Лиман в Донецкой области от оккупантов РФ (Фото:Oleksiy Biloshytskyi/via REUTERS)

Перед освобождением украинскими военными Лимана в Донецкой области отдельные подразделения РФ пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, 30 сентября в районе Счастья обнаружили колонну из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитали более 200 военных из состава 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск.

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Также в Генштабе рассказали, что благодаря успехам бойцов ВСУ на отдельных направлениях у враждебного личного состава наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния. Это причина, по которой многие из оккупантов сдаются в плен и оставляют свои позиции.

Негативно на военных РФ влияют и задержки и снижение уровня обещанных выплат за участие в войне против Украины.

По состоянию на 12:30 2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Накануне вечером продолжались бои.

Днем 1 октября в ВСУ сообщили, что украинские военные освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, речь шла о более чем 5000 военных РФ. Вскоре в ВСУ подтвердили, что защитники Украины вошли в город.

К вечеру в российском минобороны заявили, что войска РФ якобы были отведены из Лимана «на более выгодные рубежи».

В Минобороны Украины прокомментировали слова российских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.

Пока детальной информации от Генштаба относительно потерь врага и количества пленных в Лимане нет.