Массовое захоронение в Лимане. Эксгумировали первые 20 тел гражданских и военных 9 октября, 15:05 Массовое захоронение в Лимане, 7 октября 2022 года (Фото:Donetsk Region Governor Pavlo Kyrylenko/Handout via REUTERS)

На месте массового захоронения в Лимане Донецкой области эксгумировали первые 20 тел гражданских и военных ВСУ. Раскопки проходят на двух локациях.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Ее глава Игорь Клименко сообщил, что в одной из локаций, по предварительной информации, похоронены около 200 гражданских, вторая — братская могила украинских защитников.

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Информацию о массовом захоронении в Лимане правоохранители получили от местных жителей. Гражданские похоронены в одиночных могилах, военные — в траншее длиной 40 метров. Свидетель рассказал полиции, что похоронил по приказу российских оккупантов около 20 бойцов ВСУ. Также среди погибших есть семья с двумя маленькими детьми.

На некоторых могилах — таблички с данными умерших, остальные — безымянные. Однако в каждом случае полиция отбирает биологические образцы и назначает экспертизу для идентификации погибших и установления причин смерти. Работу усложняет то, что большинство тел находятся в состоянии разложения. Также есть пакет, в котором только кости погибшего, сообщили в Нацполиции.

На месте раскопок работают следственно-оперативные группы, криминалисты и судмедэксперты совместно с прокуратурой. Эксгумация проходит в рамках уголовного производства, открытого по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Всего с 29 сентября полиция обнаружила в освобожденных от россиян населенных пунктах Донецкой области 87 тел, из них уже идентифицировали 38 гражданских жителей.

«По предварительным оценкам, большинство людей погибли в результате осколочных ранений или по естественным причинам. Есть погибшие с огнестрельными повреждениями. Так, по предварительной информации, россияне расстреляли мужчину в Святогорске», — сообщили в Нацполиции.

Недавно в городе состоялось перезахоронение 21 человека, погибших во время оккупации и похороненных во дворах домов. Личности всех установлены, у родных была возможность попрощаться с ними.

2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.

