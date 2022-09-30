РФ придется просить о коридоре для солдат в котле под Лиманом, если Кремлю есть до них дело — Подоляк

30 сентября, 16:16
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8 лет назад российские военные окружили украинские войска под Иловайском (Фото:Генштаб)

8 лет назад российские военные окружили украинские войска под Иловайском (Фото:Генштаб)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что России придется просить Украину о выводе российских военных из окружения в районе города Лиман Донецкой области, если Кремлю есть до них дело.

В Twitter он напомнил, что 8 лет назад российские военные окружили украинские войска под Иловайском. Тогда ВСУ согласились выйти без оружия, но РФ нарушила слово и колонну украинцев расстреляли.

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«Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат», — пишет он.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1575829040149078021
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Ранее пресс-секретарь восточной группировки войск СергейЧереватый сообщил, что операция по окружению российской группировки возлеЛимана находится «на этапе завершения». ВСУ взяли под огневой контроль все пути к городу.

Утром 30 сентября появилась информация, что ВСУ вошли в поселок Ямполь.

https://www.youtube.com/embed/IBQdsn0f_nU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Кремль Офис президента Украины Михаил Подоляк Лиман

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