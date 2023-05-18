Россияне за сутки 625 раз обстреляли позиции ВСУ в районе Лимана и Купянска из артиллерии — Череватый 18 мая, 17:38 Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

Российские оккупанты на Лиманском и Купянском направлениях за сутки 625 раз обстреляли из артиллерии позиции украинских защитников.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«Это направление остается лидером по обстрелам. За сутки 625 раз враг обстрелял наши позиции на Лиманском и Купянском направлениях по артиллерии разных калибров. Также россияне совершили 16 авианалетов», — сообщил он.

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По его данным, во время четырех боестолкновений 39 оккупантов были убиты, еще 93 ранены.

«Кроме того, там подбиты достаточно техники противника — танк Т-72, БТР-80, БМП, четыре самоходных артиллерийских установки, две гаубицы, два беспилотника и сбита противорадарная ракета», — сообщил Череватый.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 201 тысячу военных.