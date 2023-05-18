Россияне за сутки 625 раз обстреляли позиции ВСУ в районе Лимана и Купянска из артиллерии — Череватый

18 мая, 17:38
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Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

Российские оккупанты на Лиманском и Купянском направлениях за сутки 625 раз обстреляли из артиллерии позиции украинских защитников.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«Это направление остается лидером по обстрелам. За сутки 625 раз враг обстрелял наши позиции на Лиманском и Купянском направлениях по артиллерии разных калибров. Также россияне совершили 16 авианалетов», — сообщил он.

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По его данным, во время четырех боестолкновений 39 оккупантов были убиты, еще 93 ранены.

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Украинские военные возле Бахмута, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS) Оборона Бахмута. За сутки ВСУ продвинулись до 1700 метров, почти 300 убитых и раненых россиян — Череватый

«Кроме того, там подбиты достаточно техники противника — танк Т-72, БТР-80, БМП, четыре самоходных артиллерийских установки, две гаубицы, два беспилотника и сбита противорадарная ракета», — сообщил Череватый.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 201 тысячу военных.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Оккупант Купянск Лиман

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