В районе Лимана и Купянска произошло девять боестолкновений, ликвидированы более 50 россиян — Череватый 17 мая, 20:22 Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

В среду, 17 мая, в районе Лимана и Купянска произошло девять боестолкновений, во время которых были ликвидированы 52 оккупанта.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его данным, на Лиманском и Купянском направлениях россияне нанесли 575 ударов артиллерией и 11 ударов авиацией по позициям наших военных и по населенным пунктам.

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«Там произошло девять боестолкновений, во время которых 52 оккупантов были убиты, 101 ранен», — добавил он.

Спикер отметил, что на этом участке фронта за сутки подбиты пять вражеских минометов, станция радиоэлектронной борьбы Житель, полевой склад с боеприпасами и дрон-камикадзе Ланцет.

Ранее Генштаб сообщал, что основные усилия россиян сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло 25 боестолкновений. Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боев.