В районе Лимана и Купянска произошло девять боестолкновений, ликвидированы более 50 россиян — Череватый
Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)
В среду, 17 мая, в районе Лимана и Купянска произошло девять боестолкновений, во время которых были ликвидированы 52 оккупанта.
Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
По его данным, на Лиманском и Купянском направлениях россияне нанесли 575 ударов артиллерией и 11 ударов авиацией по позициям наших военных и по населенным пунктам.
«Там произошло девять боестолкновений, во время которых 52 оккупантов были убиты, 101 ранен», — добавил он.
Спикер отметил, что на этом участке фронта за сутки подбиты пять вражеских минометов, станция радиоэлектронной борьбы Житель, полевой склад с боеприпасами и дрон-камикадзе Ланцет.
Ранее Генштаб сообщал, что основные усилия россиян сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло 25 боестолкновений. Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боев.