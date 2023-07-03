ВСУ ликвидировали командира отряда кадыровского спецназа Ахмат 3 июля, 15:59 Российский оккупант Евгений Писаренко пришел добровольно на войну против Украины (Фото:Скриншот видео DKulko/Telegram)

В Украине ликвидировали командир отряда специального назначения Ахмат Евгений Писаренко, который подчинялся главарю Чечни Рамзану Кадырову.

Об этом пишет РБК со ссылкой на командира подразделения российских оккупантов Апты Алаудинова.

Ликвидацию Писаренко также подтвердил один из российских «военкоров».

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По его словам, оккупант родом из Ставропольского края РФ. Он был профессиональным военным, служил много лет ОМОНе и получил звание полковника.

На войну против Украины пришел добровольно.

По предварительным данным, ликвидирован на Донбассе. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Армия РФ несет колоссальные потери на войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали более 230 тысяч российских оккупантов.