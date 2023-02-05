На Донбассе ликвидировали российского командира бригады спецназовцев в чине полковника

5 февраля, 20:16
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Командир 140 бригады специального назначения Сергей Поляков (Фото:Денис Казанский via Telegram)

Командир 140 бригады специального назначения Сергей Поляков (Фото:Денис Казанский via Telegram)

На Донбассе в начале февраля был ликвидирован российский полковник Сергей Поляков, который был командиром 140 бригады специального назначения.

О ликвидации Полякова сообщил в своем Telegram-канале журналист Денис Казанский. Он прикрепил к сообщению скриншот с обсуждением его гибели в российских соцсетях и фото Полякова.

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Также о смерти российского комбрига написал на своей странице в Twitter полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

По данным Штефана, Поляков погиб 2 февраля, по данным Казанского — 3 февраля.

Украинские военные с начала полномасштабной российской агрессии ликвидировали 131 290 оккупантов, в том числе 700 — в течение субботы, 4 февраля.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Оккупант Ликвидация Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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