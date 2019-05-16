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В Одессе ликвидировали канал контрабанды героина из РФ

Сегодня, 09:58
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В Одессе ликвидировали канал контрабанды героина из РФ - фото

ГПСУ

Организатора контрабанды задержали при получении очередной партии наркотиков

Правоохранители ликвидировали в Одессе канал контрабанды тяжелых наркотиков с территории России.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, в рамках совместной с СБУ и прокуратурой спецоперации были задержаны три члена преступной группы.

Сначала оперативники в пункте пропуска Пески на границе с РФ в Харьковской области разоблачили курьера, который пытался перевезти около 600 граммов героина.

После этого непосредственно во время получения посылки с наркотиками был задержан и заказчик, который оказался главным организатором контрабандного канала.

Кроме того, он же занимался также и распространением героина на территории Одессы.

Во время обысков у фигурантов дела обнаружили расфасованные на дозы героин и метадон, а также огнестрельное и холодное оружие.

Теги:   Контрабанда Россия Одесса Героин Наркотики

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