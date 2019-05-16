В Одессе ликвидировали канал контрабанды героина из РФ
Правоохранители
ликвидировали в Одессе канал контрабанды тяжелых наркотиков с территории
России.
Как сообщили в
Госпогранслужбе Украины, в рамках совместной с СБУ и прокуратурой спецоперации
были задержаны три члена преступной группы.
Сначала
оперативники в пункте пропуска Пески на границе с РФ в Харьковской области разоблачили курьера, который пытался перевезти около 600 граммов героина.
После этого непосредственно во время получения посылки с наркотиками был задержан и заказчик, который оказался главным организатором контрабандного канала.
Кроме того, он же занимался также и распространением героина на территории Одессы.
Во время обысков
у фигурантов дела обнаружили расфасованные на дозы героин и метадон, а также огнестрельное
и холодное оружие.