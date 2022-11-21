Убит кадыровец, публично издевавшийся над активисткой Ириной Довгань в Донецке в 2014 году — соцсети

21 ноября, 15:43
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По имеющимся данным, Саид Закаев был уничтожен еще 31 октября (Фото:Necro Mancer)

По имеющимся данным, Саид Закаев был уничтожен еще 31 октября (Фото:Necro Mancer)

В соцсетях появилась информация о ликвидации в Украине кадыровца, который участвовал в публичных издевательствах над украинской активисткой Ириной Довгань в захваченном РФ Донецке в 2014 году.

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Речь идет о жителе Грозного Саиде Закаеве 1988 года рождения по кличке «Малой».

Согласно данным из прокремлевских пабликов, военный преступник был уничтожен еще 31 октября 2022 года.

Видео дня

https://twitter.com/666_mancer/status/1594584633034903552

В то же время обстоятельства смерти Закаева не уточняются.

Случай с Ириной Довгань стал широко известным после публикации в The New York Times фото Маурисио Лимы, снимавшего события Донецке после его оккупации гибридными войсками РФ.

Сторонники так называемого «русского мира» привязали жительницу Ясиноватой к столбу, после чего начали по очереди ее избивать.

bitva.wiki
Фото: bitva.wiki

В итоге женщине удалось перебраться на подконтрольную Украине территорию.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецк Российская агрессия Кадыровцы Чеченцы Военные преступления Война России против Украины

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