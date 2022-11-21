Убит кадыровец, публично издевавшийся над активисткой Ириной Довгань в Донецке в 2014 году — соцсети
По имеющимся данным, Саид Закаев был уничтожен еще 31 октября (Фото:Necro Mancer)
В соцсетях появилась информация о ликвидации в Украине кадыровца, который участвовал в публичных издевательствах над украинской активисткой Ириной Довгань в захваченном РФ Донецке в 2014 году.
Речь идет о жителе Грозного Саиде Закаеве 1988 года рождения по кличке «Малой».
Согласно данным из прокремлевских пабликов, военный преступник был уничтожен еще 31 октября 2022 года.
В то же время обстоятельства смерти Закаева не уточняются.
Случай с Ириной Довгань стал широко известным после публикации в The New York Times фото Маурисио Лимы, снимавшего события Донецке после его оккупации гибридными войсками РФ.
Сторонники так называемого «русского мира» привязали жительницу Ясиноватой к столбу, после чего начали по очереди ее избивать.
В итоге женщине удалось перебраться на подконтрольную Украине территорию.