Ликвидирован еще один российский поп-десантник 23 ноября, 09:27 Александр Цыганов служил в 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ (Фото:t.me/OSINTGeorgia)

В РФ скончался еще один российский поп, принимавший участие в войне против Украины.

Об этом сообщили в Telegram-канале Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Речь идет о священнике РПЦ с 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ Александре Цыганове.

«Батюшка был тяжело ранен», — заявили в РПЦ.

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Цыганов умер в результате осколочных ранений, полученных в Украине во время обстрела, под который он попал вместе с еще одним попом-десантником Михаилом Васильевым, известным тем, что призывал россиянок рожать больше детей для войны.

Фото: t.me/ppm1473

«Каждой даме от природы господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. Если дама, исполняя заповедь божью „плодитесь и размножайтесь“, отказалась от искусственных средств прерывания беременности, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше. А значит, ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться. Не так страшен черт, как его малюют. Бог не выдаст, свинья не съест», — утверждал он, оправдывая мобилизацию россиян на войну против Украины.