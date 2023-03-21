Огромные потери агрессора: за сутки в Украине уничтожили почти 1000 оккупантов и 15 танков — Генштаб 21 марта, 07:56 Россия понесла большие потери в Украине за сутки (Фото:Генштаб)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 960 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения количество уничтоженных военных РФ превысило 166 тысяч.

Как сообщает Генштаб в своей сводке, по состоянию на вторник, 21 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около 166570 ( +960) человек ликвидировано,

+960) человек ликвидировано, танков — 3552 ( +15) ед,

+15) ед, боевых бронированных машин — 6879 ( +10) ед,

+10) ед, артиллерийских систем — 2586 ( +9) ед,

+9) ед, РСЗО — 507 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 270 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 305 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 290 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2167 ( +7),

+7), крылатые ракеты — 907 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5428 ( +12) ед,

+12) ед, специальная техника — 266 ( +1)

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Ранее российское издание Агентство сообщало, что после начала мобилизации РФ могла потерять вдвое больше оккупантов, чем до нее.

В последнее время в России активизировали раздачу повесток.