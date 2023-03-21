Огромные потери агрессора: за сутки в Украине уничтожили почти 1000 оккупантов и 15 танков — Генштаб
Россия понесла большие потери в Украине за сутки (Фото:Генштаб)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 960 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения количество уничтоженных военных РФ превысило 166 тысяч.
Как сообщает Генштаб в своей сводке, по состоянию на вторник, 21 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 166570 (+960) человек ликвидировано,
- танков — 3552 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 6879 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 2586 (+9) ед,
- РСЗО — 507 (+0) ед,
- средства ПВО — 270 (+0) ед,
- самолетов — 305 (+0) ед,
- вертолетов — 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2167 (+7),
- крылатые ракеты — 907 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5428 (+12) ед,
- специальная техника — 266 (+1)
Ранее российское издание Агентство сообщало, что после начала мобилизации РФ могла потерять вдвое больше оккупантов, чем до нее.
В последнее время в России активизировали раздачу повесток.