Огромные потери агрессора: за сутки в Украине уничтожили почти 1000 оккупантов и 15 танков — Генштаб

21 марта, 07:56
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Россия понесла большие потери в Украине за сутки (Фото:Генштаб)

Россия понесла большие потери в Украине за сутки (Фото:Генштаб)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 960 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения количество уничтоженных военных РФ превысило 166 тысяч.

Как сообщает Генштаб в своей сводке, по состоянию на вторник, 21 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 166570 (+960) человек ликвидировано,
  • танков — 3552 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин — 6879 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 2586 (+9) ед,
  • РСЗО — 507 (+0) ед,
  • средства ПВО — 270 (+0) ед,
  • самолетов — 305 (+0) ед,
  • вертолетов — 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2167 (+7),
  • крылатые ракеты — 907 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5428 (+12) ед,
  • специальная техника — 266 (+1)

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Ранее российское издание Агентство сообщало, что после начала мобилизации РФ могла потерять вдвое больше оккупантов, чем до нее.

В последнее время в России активизировали раздачу повесток.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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