«Визитная карточка российской ПВО». В ГУР рассказали о последствиях уничтожения комплекса С-400 Триумф в Крыму 23 августа, 15:36 В ГУР отметили, что у России немного ЗРК С-400 Триумф, один из комплексов оккупантов уничтожен в Крыму (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia)

Уничтожение Украиной российского ЗРК С-400 Триумф в оккупированном Крыму будет иметь системные последствия для развития событий на полуострове.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, у России немного таких комплексов, так как это одна из последних разработок страны-агрессора.

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«Поскольку это одно из самых современных их средств ППО и ПРО, то это будет иметь системные последствия для развития событий в Крыму. Сегодня действительно состоялся „триумф“, но не для рашистов. Это триумф для Украины и украинцев, которые приближают освобождение Крыма», — отметил представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что в результате удара по ЗРК ест информация о ликвидации личного состава.

«Это взрыв, который ликвидировал такую „визитную карточку“ российских средств ПВО. И то, что они хотели продавать слишком дорого за границу. И я думаю, что теперь желающих покупать подобные не очень эффективные вещи, которые хорошо горят, будет значительно меньше. Есть информация о ликвидация личного состава. Ну и собственно комплекс С-400 — это не одна единица техники. Поэтому все, что находилось вокруг, либо уничтожено, либо поражено», — резюмировал он.

23 августа на мысе Тарханкут в Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 Триумф. Взрыв произошел около 10:00 возле села Оленевка.

Как результат, была полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

