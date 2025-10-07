Касьянов пожаловался на раскрытие в Сети личных данных его бойцов

Юрий Касьянов возмутился тем, что в Сети раскрывают личные данные его бойцов (Фото: Кадр видео Radio NV via YouTube)

Майор ВСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов в интервью Radio NV пожаловался на раскрытие личных данных его бойцов в Сети.

«Сейчас есть куча дерьма в Сети обо мне, о моей семье, о том, как мы делали беспилотники. Просто раскрываются личные данные наших ребят, раскрываются города дислокации, где мы были, где было производство, что делали. Это просто ужас. Так не может быть во время войны», — заявил Касьянов в эфире Radio NV, комментируя ситуацию вокруг ликвидации его роты беспилотных комплексов в составе Госпогранслужбы.

Он также заявил, что накануне интервью, которое было записано 6 октября, «была очень напряженная ситуация, и прессовали наших ребят».

Заявление Касьянова о ликвидации его роты беспилотных комплексов и реакция на него

3 октября Касьянов заявил, что его рота ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины была ликвидирована по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В комментарии Украинской правде Касьянов, который занимает в подразделении должность на уровне командира взвода, рассказал, что директиву о ликвидации зачитали военным утром.

По его словам, в директиве указано, что подразделение расформировывают «в связи со служебной необходимостью».

Касьянов отметил, что его подразделение имело хорошие успехи и достижения в боевой работе, поэтому «объективных оснований для его ликвидации нет».

«Я вижу диверсию, саботаж и государственную измену», — подытожил он.

5 октября Юрий Касьянов сообщил, что собирается выйти на Майдан, чтобы быть услышанным президентом Украины Владимиром Зеленским.

В тот же день командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что находится на связи с Касьяновым и продолжается поиск решения конфликта.

«Вы не втянете меня в публичный ср*ч вокруг пограничного отряда Касьянова. Прошу не увлажняться „черноротым“, а вменяемых людей прошу услышать: все не просто или черно-бело», — подчеркнул Мадяр.

Он добавил, что ему есть что сказать, но не публично, и отметил, что для того, чтобы разобраться, нужно время.

Он также заверил, что «большая часть ответа на вопрос от общества относительно возможного перехода группы Касьянова в СБС зависит именно от него лично, от реальных возможностей его самолета и готовности его команды реально работать».

6 октября представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что расформирование подразделения Касьянова состоялось из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

«Высокую результативность своему подразделению определял только сам Касьянов, однако никто другой этого подтвердить не может ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления», — заявил он.

По словам Демченко, подразделение, о котором говорит Касьянов, введено в штат одного из пограничных отрядов в апреле 2024 года.

Штатная численность подразделения сначала составляла более 40 военнослужащих. Позже штат подразделения увеличили до 100 военнослужащих.

Демченко уточнил, что в течение периода существования в составе ГПСУ подразделением для поражения вражеских целей применено 560 единиц беспилотных комплексов, средняя стоимость которых составляет 252 тысячи гривен.

«В то же время, по результатам применения, ни разу не было подтверждения о поражении определенных военных и военно-промышленных объектов врага. Во время взаимодействия с органами военного управления, данные о поражении определенных вражеских целей также не подтверждены», — отметил Демченко.

Он заявил, что личный состав усилит другие боевые подразделения ведомства исключительно по своей специальности. Они продолжат службу в подразделениях разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов.

