В больнице Бердянска скончался «комендант» Бардин — росСМИ

6 сентября, 19:55
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Авто Бардина подорвали приблизительно в 15:00 в Бердянске возле захваченного российской армией здания госадминистрации (Фото:Военкор Котенок/Telegram)

Авто Бардина подорвали приблизительно в 15:00 в Бердянске возле захваченного российской армией здания госадминистрации (Фото:Военкор Котенок/Telegram)

«Комендант» временно оккупированного Бердянска Запорожской области Артем Бардин скончался в больнице после подрыва его автомобиля.

Об этом сообщают прокремлевские СМИ со ссылкой на местную оккупационную «администрацию».

«Власти Запорожской области сообщили РИА Новости, что комендант Бердянска, на которого было совершено покушение, скончался от полученных ранений», — говорится в сообщении.

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Авто Бардина подорвали приблизительно в 15:00 в Бердянске возле захваченного российской армией здания госадминистрации.

Сработало взрывное устройство, установленное в автомобиле Бардина, а «коменданта», по словам роспропаганды, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее 26 августа в Бердянске подорвали авто так называемого «замглавы ГАИ» Александра Колесникова. В результате взрыва он скончался в больнице.

Также 24 августа, в Запорожской области подорвали автомобиль гауляйтера Михайловки Ивана Сушко, он погиб.

https://www.youtube.com/embed/r460v094skE
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Партизаны Бердянск

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