В оккупированной Акимовке подорвали назначенного россиянами «главу ВГА» — коллаборанты

14 ноября, 20:14
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В его ликвидации коллаборанты ожидаемо обвинили украинские силы (Фото:Максим Зубарев/Facebook)

В его ликвидации коллаборанты ожидаемо обвинили украинские силы (Фото:Максим Зубарев/Facebook)

Во временно оккупированной Запорожской области подорвали местного коллаборанта Максима Зубарева, которого россияне назначили «главой Военно-гражданской администрации поселка Акимовка».

Соответствующее заявление опубликовали соучастники Зубарева на его странице в Facebook.

В его ликвидации коллаборанты ожидаемо обвинили украинские силы.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135609695939518&id=100084714635046

10 ноября заместитель гауляйтера Херсона Кирилл Стремоусов «погиб в ДТП» в Херсонской области, сообщили российские пропагандистские каналы, а также херсонский гауляйтер Владимир Сальдо. Якобы в его машину врезался грузовик.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/Rk1KS9MmkOU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Запорожская область Войска РФ Коллаборант

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