В оккупированной Акимовке подорвали назначенного россиянами «главу ВГА» — коллаборанты
В его ликвидации коллаборанты ожидаемо обвинили украинские силы (Фото:Максим Зубарев/Facebook)
Во временно оккупированной Запорожской области подорвали местного коллаборанта Максима Зубарева, которого россияне назначили «главой Военно-гражданской администрации поселка Акимовка».
Соответствующее заявление опубликовали соучастники Зубарева на его странице в Facebook.
В его ликвидации коллаборанты ожидаемо обвинили украинские силы.
10 ноября заместитель гауляйтера Херсона Кирилл Стремоусов «погиб в ДТП» в Херсонской области, сообщили российские пропагандистские каналы, а также херсонский гауляйтер Владимир Сальдо. Якобы в его машину врезался грузовик.