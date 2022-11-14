В оккупированной Акимовке подорвали назначенного россиянами «главу ВГА» — коллаборанты 14 ноября, 20:14 В его ликвидации коллаборанты ожидаемо обвинили украинские силы (Фото:Максим Зубарев/Facebook)

Во временно оккупированной Запорожской области подорвали местного коллаборанта Максима Зубарева, которого россияне назначили «главой Военно-гражданской администрации поселка Акимовка».

Соответствующее заявление опубликовали соучастники Зубарева на его странице в Facebook.

В его ликвидации коллаборанты ожидаемо обвинили украинские силы.

10 ноября заместитель гауляйтера Херсона Кирилл Стремоусов «погиб в ДТП» в Херсонской области, сообщили российские пропагандистские каналы, а также херсонский гауляйтер Владимир Сальдо. Якобы в его машину врезался грузовик.

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