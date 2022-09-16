Ликвидация «генпрокурора ЛНР» — это криминальные разборки или зачистка свидетелей Россией — Подоляк

16 сентября, 15:58
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Михайло Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Михайло Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что убийство фейкового «генпрокурора ЛНР» Сергея Горенко во временно оккупированном Луганске — это разборки криминальных групп или зачистка Россией свидетелей военных преступлений.

Об этом он написал в Twitter.

«Ликвидацию так называемого „генпрокурора ЛНР“ и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных уголовных ОПГ», — заявил он.

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Подоляк предположил, что криминальные группы не разделили награбленное имущество накануне масштабного бегства.

«Другая версия — зачистка Россией свидетелей военных преступлений», — написал он.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1570737574184091648

В пятницу, 16 сентября, в результате взрыва в центре Луганска ликвидирован фейковый «генпрокурор ЛНР» Сергей Горенко.

В его кабинете сработало взрывное устройство, в результате чего он получил серьезные ранения, от которых скончался в больнице. Кроме пособника оккупантов, уничтожена также и его заместительница.

https://www.youtube.com/embed/QHIjAEjsaWg
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Луганск Ликвидация Коллаборант Убийство Михаил Подоляк

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