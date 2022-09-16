Ликвидация «генпрокурора ЛНР» — это криминальные разборки или зачистка свидетелей Россией — Подоляк
Михайло Подоляк (Фото:president.gov.ua)
Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что убийство фейкового «генпрокурора ЛНР» Сергея Горенко во временно оккупированном Луганске — это разборки криминальных групп или зачистка Россией свидетелей военных преступлений.
Об этом он написал в Twitter.
«Ликвидацию так называемого „генпрокурора ЛНР“ и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных уголовных ОПГ», — заявил он.
Подоляк предположил, что криминальные группы не разделили награбленное имущество накануне масштабного бегства.
«Другая версия — зачистка Россией свидетелей военных преступлений», — написал он.
В пятницу, 16 сентября, в результате взрыва в центре Луганска ликвидирован фейковый «генпрокурор ЛНР» Сергей Горенко.
В его кабинете сработало взрывное устройство, в результате чего он получил серьезные ранения, от которых скончался в больнице. Кроме пособника оккупантов, уничтожена также и его заместительница.
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