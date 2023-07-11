Секретарь СНБО анонсировал приятные новости из оккупированного Бердянска. Там могли ликвидировать генерала РФ Цокова 11 июля, 21:07 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинцев ждут приятных новости из временно оккупированного Бердянска. Во вторник, 11 июля, росСМИ писали, что там ликвидации генерал-лейтенант РФ Олега Цокова.

«У нас есть приятные новости не только с Бахмутского, но и из Запорожского направления, то, что касается Бердянска, ситуация находится под контролем. Наши военные нас точно не подведут», — сказал Данилов в эфире телемарафона.

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Ранее мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров писал, что в ночь на 11 июля горел отель Дюна в Бердянске.

«В прямом смысле сгорели на работе десятки российских военных и по меньшей мере один генерал — российские медиа уже подтвердили гибель Цокового Олега, командовавшего ракетными ударами по Украине», — писал он.

Также о возможной ликвидации Цокова сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Олег Цоков с августа 2022 года был командиром 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ. Звание генерал-лейтенант получил в 2023-м. Кроме полномасштабного вторжения в Украину, принимал участие в двух чеченских войнах и войне в Сирии.

В конце сентября 2022 года в Генштабе ВСУ сообщали, что Цоков получил ранение в районе Сватово Луганской области в результате огневого поражения.