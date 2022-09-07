Оккупанты в Бердянске усиленно ищут, кого обвинить в подрыве «коменданта» Бардина

7 сентября, 22:30
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Городские власти призвали жителей города быть острожными (Фото:Военкор Котенок/Telegram)

Городские власти призвали жителей города быть острожными (Фото:Военкор Котенок/Telegram)

Российские оккупанты во временно оккупированном Бердянске усилено ищут, кого назначить «виновным» в подрыве авто российского «коменданта» Артема Бардина.

Об этом сообщает Бердянский горсовет в Telegram.

«В Бердянске после взрыва машины коменданта, начались активные розыскные действия», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что захватчикам нужно как можно скорее назначить «виновного». Городские власти призвали жителей города быть острожными.

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Авто Бардина подорвали во вторник, 6 сентября, в Бердянске возле захваченного российской армией здания госадминистрации.

Сработало взрывное устройство, установленное в автомобиле Бардина, а «коменданта», по словам роспропаганды, госпитализировали в тяжелом состоянии с взрывной ампутацией ног.

https://www.youtube.com/embed/S9dnr0dTVWg
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Войска РФ Бердянск

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