Оккупанты в Бердянске усиленно ищут, кого обвинить в подрыве «коменданта» Бардина 7 сентября, 22:30 Городские власти призвали жителей города быть острожными (Фото:Военкор Котенок/Telegram)

Российские оккупанты во временно оккупированном Бердянске усилено ищут, кого назначить «виновным» в подрыве авто российского «коменданта» Артема Бардина.

Об этом сообщает Бердянский горсовет в Telegram.

«В Бердянске после взрыва машины коменданта, начались активные розыскные действия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что захватчикам нужно как можно скорее назначить «виновного». Городские власти призвали жителей города быть острожными.

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Авто Бардина подорвали во вторник, 6 сентября, в Бердянске возле захваченного российской армией здания госадминистрации.

Сработало взрывное устройство, установленное в автомобиле Бардина, а «коменданта», по словам роспропаганды, госпитализировали в тяжелом состоянии с взрывной ампутацией ног.

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