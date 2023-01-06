LikiE: оптимизируем поиск лекарств 6 января, 18:30 Новости компаний depositphotos

Поиск необходимых лекарств забирает много времени. Когда препараты нужны «уже сейчас», бегать по всем аптекам города — не выход. Мы оптимизировали процесс поиска и приобретения фармацевтических товаров, создав всеукраинский портал здоровья — LikiE.

Сначала может показаться, что LikiE — это обычный сайт, который ничем не отличается от сотен других. Но во время пользования становится понятно, что портал — это не просто набор страниц с информацией о препаратах и медицинских товарах.

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Продукция на сайте разделена на категории, чтобы каждый мог быстро найти нужную позицию.

На странице товара представлена подробная информация: состав, назначение, способы применения, показания и противопоказания.

Возможность забронировать одно или несколько лекарств в удобной аптеке, выбрав ее по критериям: ценовая политика, локация, наличие нужных товаров.

Поиск препаратов для брони осуществляется по разным критериям, что позволяет максимально быстро и удобно купить несколько позиций, даже если их нет в одной аптеке. Добавьте в корзину необходимые товары и перейдите к шагу выбора аптеки, а умные алгоритмы предложат в выдаче результатов те аптеки, которые будут отвечать необходимым критериям:

наличие в пункте продажи;

локация аптеки;

цена;

другие указанные вами параметры, если они есть.

Сервис выведет аптеки на карте, где вы сможете выбрать расположенные в близости друг от друга и выбрать свой маршрут таким образом, чтобы не тратить время на поездки по всему городу.

LikiE — это выгода и удобство для каждого пользователя. Сервис поможет:

быстро найти проверенные препараты в наличии;

выбрать удобную аптеку поблизости;

забронировать лекарства на 48 часов, чтобы вы могли не беспокоиться о том, что к вашему приезду их может выкупить кто-то другой.

Помимо бронирования необходимых товаров, LikiE предоставляет актуальную информацию о препаратах, новинках, которые появились на рынке, и аналогах. Сервис гарантирует оригинальность, безопасность и высокое качество продукции. Мы заботимся о том, чтобы ваш запрос был решен максимально быстро и комфортно.

Сервис LikiE уже сейчас сотрудничает более чем с 5000 аптек во всех областях Украины, где это возможно в условиях военного времени. Мы постоянно заключаем договора с новыми партнерами и расширяем функционал сайта, дополняя его новыми возможностями. В ближайших планах не только бронирование медикаментов, но и консультации специалистов, электронные рецепты, чек-ап здоровья и бонусная программа скидок.

Болезнь — это всегда неприятно и сложно. Но теперь, когда есть LikiE, а препараты для лечения в простом и быстром доступе, перенести заболевание становится гораздо легче.