Лидеры Сербии и Косово не достигли соглашения в ходе переговоров

18 августа, 19:22
Косово (Фото:mesuttoker/pixabay)

Косово (Фото:mesuttoker/pixabay)

Лидеры Сербии и Косово не сумели достичь соглашения в ходе двухсторонних переговоров, которые проходили сегодня в Брюсселе.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель во время брифинга.

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти не сумели найти компромиссы по главным вопросам, которые выносились на обсуждение.

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При этом когда пройдет следующая встреча — неизвестно.

17 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов направить миротворческую миссию в случае обострения ситуации на границе Сербии и частично признанного Косово.

Косово — частично признанное балканское государство, независимость которого признали более 100 государств-членов ООН (Украина к ним не относится). Сербия выход Косово из своего состава не признает, считая его автономным краем под названием «Косово и Метохия». Этнические сербы на севере Косово тоже не признают власть Приштины и используют сербские документы и номерные знаки.

Соглашение между Сербией и Косово, заключенное в 2011 году, предусматривало временное (сроком на пять лет) использование жителями севера Косово нейтральных документов и номерных знаков. С 1 августа 2022 года «нейтральные» или сербские документы в Косово должны были утратить силу, а все граждане Сербии — получать на границе дополнительный документ, разрешающий въезд (такая же мера действует в Сербии для людей с косовскими документами).

31 июля, за день до вступления в силу новых правил, сербы в Косово заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов. Позже полиция Косово сообщила о выстрелах со стороны сербских протестующих, а также об их столкновениях с косовскими албанцами.

https://www.youtube.com/watch?v=aFUG4ZcZ-aY

Президент Сербии Александр Вучич выступил с несколькими ночными обращениями, заявив, что «мы никогда не были в более тяжелой ситуации, чем сегодня».

В ночь на 1 августа правительство Косово отложило решение о перерегистрации автомобилей с номерными знаками Сербии и удостоверений на 1 сентября. После этого решения протестующие начали разбирать баррикады, что позволило снова открыть пограничные переходы.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Сербия Косово

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