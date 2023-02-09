Лидеры Европы не предоставили Зеленскому обязательств по передаче авиации — Bloomberg 9 февраля, 18:43 Зеленский сообщил в Европе, что ВСУ нуждаются в авиации (Фото:REUTERS/Joseph Campbell)

Во время саммита в Брюсселе лидеры Евросоюза не предоставили президенту Владимиру Зеленскому обязательства по передаче ВСУ боевой авиации.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что европейские лидеры дали Зеленскому понять, что готовы оказать больше военной помощи, но не готовы принимать обязательства по поставкам истребителей.

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Президент Украины также планирует провести встречи с «небольшими группами европейских лидеров» продолжительностью до 30 минут каждая, прежде чем вернуться в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский после выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС заявил, что в отношении истребителей есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

8 февраля по итогам его поездки Лондон заявил, что будет готовить украинских пилотов и морпехов, ввел новые персональные санкции против ряда россиян и ряда российских предприятий. Премьер-министр Риши Сунак также заверил, что Британия будет поддерживать Украину до победы над РФ, а Зеленский подтвердил договоренность о «сильном оборонительном пакете от Великобритании», включающем дальнобойное оружие.

