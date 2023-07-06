Лица с инвалидностью вследствие войны: круг лиц расширяют — кому планируют предоставить такой статус 6 июля, 15:12 Украинские военнослужащие на полигоне в Запорожье, июнь 2023 года (Фото:Reuters)

Депутаты предлагают отнести к лицам с инвалидностью вследствие войны военнослужащих, которые были ранены из-за ракетных, артиллерийских или авиаударов по учебным центрам.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Защита прав военнослужащих, получивших ранения в учебных центрах

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендует депутатам принять во втором чтении и в целом законопроект № 9110 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения категорий лиц, которые признаются лицами с инвалидностью вследствие войны и членами семей погибших защитников и защитниц Украины, а также предоставления им социальных гарантий.

Видео дня

Сейчас военнослужащие, получившие ранения или контузию во время обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары не относятся к категории лиц с инвалидностью вследствие войны несмотря на многочисленные бомбардировки таких объектов. Законодательная инициатива предлагает это исправить.

Законопроектом предусмотрено внесение следующих изменений в законодательство:

— отнесение военнослужащих, получивших ранения, контузии, увечья или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары, к категории лиц с инвалидностью вследствие войны. Также устанавливаются временные рамки для подтверждения статуса лиц с инвалидностью для указанных лиц;

— предоставление статуса семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины семьям военнослужащих, умерших вследствие ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары;

— обеспечение предоставления социальных гарантий вышеупомянутым военнослужащим, которые относятся к лицам с инвалидностью вследствие войны, и семьям погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Новые услуги для участников боевых действий в ЦНАПах

Услуги, которые отныне доступны участникам боевых действий в ЦПАУ:

— официально установить свой статус;

— получить или заменить удостоверение;

— получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны;

— продлить действие документов;

— получить денежную помощь или компенсацию.

Раньше, чтобы получить эти услуги, приходилось обращаться в разные госучреждения. Теперь все сервисы будут доступны в одном месте.