При одном условии. Еще одна категория военных может получить статус лиц с инвалидностью в результате войны
Мобилизация в Украине: какие военные смогут получить статус личности с инвалидностью в результате войны после изменений в законы (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
Еще одна категория военных независимо от места пребывания может получить статус личности с инвалидностью в результате войны. Рассказываем, что предлагают депутаты в новом законопроекте.
Общая мобилизация и военное положение в Украине продлено до 20 мая 2023 года. Военнообязанные мужчины мобилизуют от 18 до 60 лет повестками на улицах и дома. Россия проводит массированные артиллеристские, авиационные и ракетные удары по всем фронтовым зонам и гражданским объектам Украины. В результате обстрелов могут пострадать военные, которые условно не находятся на передовой.
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендует депутатам поддержать в первом чтении законопроект № 9110 о внесении изменений в сразу несколько законов Украины о добавлении еще одной категории лиц, которые признаются лицами с инвалидностью в результате войны. Также членам их семей хотят предоставить социальные гарантии как семьям погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины.
В пояснительной записке авторы подчеркнули, что военнослужащие, получившие ранения или контузию во время учебы в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары до сих пор еще не относятся к категории лиц с инвалидностью в результате войны, несмотря на многочисленные бомбардировки таких объектов. Своим обновлением закона они хотят предоставить таким военным соответствующее право.
Статус лиц с инвалидностью в результате войны – кто получит
Военнослужащие могут получить статус лица с инвалидностью после ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания во время прохождения военной службы или обучения:
- военных учебных заведениях;
- учебных частях (центрах);
- воинских частях,
Если по ним были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары.
Изменения касаются лиц, получивших ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания, которые несли службу в статусе:
- военнослужащих (резервистов, военнообязанных, добровольцев Сил территориальной обороны) Вооруженных сил Украины;
- Национальная гвардия Украины;
- Службы безопасности Украины;
- Службы внешней разведки Украины;
- Государственная пограничная служба Украины;
- Государственная специальная служба транспорта;
- военнослужащих военных прокуратур;
- лиц рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную налоговую политику, государственную политику в сфере государственного таможенного дела;
- лица, которые входили в состав добровольческого формирования территориальной общины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и ставших лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористическом операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, при непосредственном участии в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер, при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;
- полицейских, лиц рядового, начальствующего состава, военнослужащих Министерства внутренних дел и Украины:
- Управление государственной охраны Украины;
- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;
- Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
- Государственная пенитенциарная служба Украины.
Изменения в законодательство
- Военнослужащие, получившие ранения, контузии, увечья или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары, могут получить статус лиц с инвалидностью в результате войны.
- Статус семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины предоставляют семьям военнослужащих, умерших в результате ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары.
- Обеспечение предоставления социальных гарантий вышеупомянутым военнослужащим, относящимся к лицам с инвалидностью в результате войны, и семьям погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.
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