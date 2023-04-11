При одном условии. Еще одна категория военных может получить статус лиц с инвалидностью в результате войны

11 апреля, 13:09
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Мобилизация в Украине: какие военные смогут получить статус личности с инвалидностью в результате войны после изменений в законы (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Мобилизация в Украине: какие военные смогут получить статус личности с инвалидностью в результате войны после изменений в законы (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Еще одна категория военных независимо от места пребывания может получить статус личности с инвалидностью в результате войны. Рассказываем, что предлагают депутаты в новом законопроекте.

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Общая мобилизация и военное положение в Украине продлено до 20 мая 2023 года. Военнообязанные мужчины мобилизуют от 18 до 60 лет повестками на улицах и дома. Россия проводит массированные артиллеристские, авиационные и ракетные удары по всем фронтовым зонам и гражданским объектам Украины. В результате обстрелов могут пострадать военные, которые условно не находятся на передовой.

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Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендует депутатам поддержать в первом чтении законопроект № 9110 о внесении изменений в сразу несколько законов Украины о добавлении еще одной категории лиц, которые признаются лицами с инвалидностью в результате войны. Также членам их семей хотят предоставить социальные гарантии как семьям погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины.

В пояснительной записке авторы подчеркнули, что военнослужащие, получившие ранения или контузию во время учебы в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары до сих пор еще не относятся к категории лиц с инвалидностью в результате войны, несмотря на многочисленные бомбардировки таких объектов. Своим обновлением закона они хотят предоставить таким военным соответствующее право.

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Статус лиц с инвалидностью в результате войны – кто получит

Военнослужащие могут получить статус лица с инвалидностью после ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания во время прохождения военной службы или обучения:

  • военных учебных заведениях;
  • учебных частях (центрах);
  • воинских частях,

Если по ним были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары.

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Изменения касаются лиц, получивших ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания, которые несли службу в статусе:

  • военнослужащих (резервистов, военнообязанных, добровольцев Сил территориальной обороны) Вооруженных сил Украины;
  • Национальная гвардия Украины;
  • Службы безопасности Украины;
  • Службы внешней разведки Украины;
  • Государственная пограничная служба Украины;
  • Государственная специальная служба транспорта;
  • военнослужащих военных прокуратур;
  • лиц рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную налоговую политику, государственную политику в сфере государственного таможенного дела;
  • лица, которые входили в состав добровольческого формирования территориальной общины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и ставших лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористическом операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, при непосредственном участии в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер, при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;
  • полицейских, лиц рядового, начальствующего состава, военнослужащих Министерства внутренних дел и Украины:
  • Управление государственной охраны Украины;
  • Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;
  • Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
  • Государственная пенитенциарная служба Украины.
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Изменения в законодательство

  • Военнослужащие, получившие ранения, контузии, увечья или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях ентрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары, могут получить статус лиц с инвалидностью в результате войны.
  • Статус семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины предоставляют семьям военнослужащих, умерших в результате ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары.
  • Обеспечение предоставления социальных гарантий вышеупомянутым военнослужащим, относящимся к лицам с инвалидностью в результате войны, и семьям погибших мерших) Защитников и Защитниц Украины.
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Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Инвалидность Война России против Украины

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