При одном условии. Еще одна категория военных может получить статус лиц с инвалидностью в результате войны 11 апреля, 13:09 Мобилизация в Украине: какие военные смогут получить статус личности с инвалидностью в результате войны после изменений в законы (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Еще одна категория военных независимо от места пребывания может получить статус личности с инвалидностью в результате войны. Рассказываем, что предлагают депутаты в новом законопроекте.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлено до 20 мая 2023 года. Военнообязанные мужчины мобилизуют от 18 до 60 лет повестками на улицах и дома. Россия проводит массированные артиллеристские, авиационные и ракетные удары по всем фронтовым зонам и гражданским объектам Украины. В результате обстрелов могут пострадать военные, которые условно не находятся на передовой.

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Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендует депутатам поддержать в первом чтении законопроект № 9110 о внесении изменений в сразу несколько законов Украины о добавлении еще одной категории лиц, которые признаются лицами с инвалидностью в результате войны. Также членам их семей хотят предоставить социальные гарантии как семьям погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины.

В пояснительной записке авторы подчеркнули, что военнослужащие, получившие ранения или контузию во время учебы в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары до сих пор еще не относятся к категории лиц с инвалидностью в результате войны, несмотря на многочисленные бомбардировки таких объектов. Своим обновлением закона они хотят предоставить таким военным соответствующее право.

Статус лиц с инвалидностью в результате войны – кто получит

Военнослужащие могут получить статус лица с инвалидностью после ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания во время прохождения военной службы или обучения:

военных учебных заведениях;

учебных частях ( центрах);

центрах); воинских частях,

Если по ним были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары.

Изменения касаются лиц, получивших ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания, которые несли службу в статусе:

военнослужащих ( резервистов, военнообязанных, добровольцев Сил территориальной обороны) Вооруженных сил Украины;

резервистов, военнообязанных, добровольцев Сил территориальной обороны) Вооруженных сил Украины; Национальная гвардия Украины;

Службы безопасности Украины;

Службы внешней разведки Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Государственная специальная служба транспорта;

военнослужащих военных прокуратур;

лиц рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную налоговую политику, государственную политику в сфере государственного таможенного дела;

лица, которые входили в состав добровольческого формирования территориальной общины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и ставших лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористическом операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, при непосредственном участии в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер, при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;

полицейских, лиц рядового, начальствующего состава, военнослужащих Министерства внутренних дел и Украины:

Управление государственной охраны Украины;

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

Государственная пенитенциарная служба Украины.

Изменения в законодательство

Военнослужащие, получившие ранения, контузии, увечья или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (ц ентрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары, могут получить статус лиц с инвалидностью в результате войны.

ентрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары, могут получить статус лиц с инвалидностью в результате войны. Статус семьи погибших ( умерших) защитников и защитниц Украины предоставляют семьям военнослужащих, умерших в результате ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях ( центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары.

умерших) защитников и защитниц Украины предоставляют семьям военнослужащих, умерших в результате ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары. Обеспечение предоставления социальных гарантий вышеупомянутым военнослужащим, относящимся к лицам с инвалидностью в результате войны, и семьям погибших (у мерших) Защитников и Защитниц Украины.