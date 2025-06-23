Лица с инвалидностью 2025: какие имеют права и социальные льготы

Права и льготы лиц с инвалидностью в Украине (Фото: freepik.com)

Лицом с инвалидностью является лицо со стойким расстройством функций организма, что при взаимодействии с внешней средой может приводить к ограничению его жизнедеятельности, в результате чего государство обязано создать условия для реализации им прав наравне с другими гражданами и обеспечить его социальную защиту.

Основные права и свободы лиц с инвалидностью

Лица с инвалидностью в Украине обладают всей полнотой социально-экономических, политических, личных прав и свобод, закрепленных Конституцией Украины, законами Украины и международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Лица с инвалидностью имеют право на:

▪ жизнь;

▪ равенство перед законом;

▪ доступ к правосудию;

▪ свободу и личную неприкосновенность;

свободу от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;

▪ свободу от эксплуатации, насилия и надругательства;

▪ свободу передвижения и гражданство;

▪ индивидуальную мобильность;

▪ образование;

▪ здоровье;

▪ труд и занятость.

Материальное, социально-бытовое и медицинское обеспечение

Материальное, социально-бытовое и медицинское обеспечение лиц с инвалидностью осуществляется в виде:

▪ денежных выплат (пенсий, пособий, единовременных выплат);

▪ обеспечение медикаментами, техническими и другими средствами;

▪ предоставление услуг по медицинской, социальной, трудовой и профессиональной реабилитации, бытовому и торговому обслуживанию.

Государственная социальная помощь

Лицо с инвалидностью, не получающее пенсию и постоянно проживающее на территории Украины, имеет право на государственную социальную помощь.

Государственная социальная помощь на уход назначается:

▪ лицам с инвалидностью вследствие войны из числа военнослужащих и других лиц, которым назначены пенсии по инвалидности;

▪ лицам с инвалидностью I группы;

▪ лицам с инвалидностью II или III группы, которые являются одинокими и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Льготы по бесплатному лечению

Лица с инвалидностью, которые получают пенсию, не превышающую минимальный размер пенсии, или государственную социальную помощь, назначенную вместо пенсии, дети с инвалидностью имеют право на бесплатное приобретение лекарственных средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения.

Лица с инвалидностью I и II групп имеют право при амбулаторном лечении на приобретение лекарственных средств по рецептам врачей с оплатой 50 процентов их стоимости.

Лица с инвалидностью и дети с инвалидностью при наличии медицинских показаний имеют право на бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками.

Льготы на транспорт

Лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного лица, сопровождающего лицо с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью), имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме такси) при наличии удостоверения или справки.

Лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного лица, сопровождающего лицо с инвалидностью или ребенка с инвалидностью), имеют право на 50-процентную скидку стоимости проезда на внутренних линиях (маршрутах) воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.

Жилищные льготы и внеочередное обслуживание лиц с инвалидностью

Лица с инвалидностью обеспечиваются жильем в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

Лица с инвалидностью и семьи, в которых есть дети с инвалидностью, имеют преимущественное право на улучшение жилищных условий.

Лицо с инвалидностью I и II групп имеют право на внеочередное обслуживание в кассах городского и междугородного транспорта, а также на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.