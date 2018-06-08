Либерализация экспорта и импорта военного вооружения. Какие возможности это дает силовым структурам

Совет нацбезопасности и обороны собирается либерализовать экспорт и импорт военного вооружения. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов. Судьба частного сектора в общем объеме оборонной промышленности постоянно увеличивается. Половину государственного оборонного заказа выполняют частные компании, отметил Турчинов. По его словам, решение по упрощению экспорта оружия примут в ближайшее время. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Для силовых структур будут сняты все ограничения по прямым контрактам на закупку вооружения за рубежом, добавил Турчинов. Этот шаг увеличит обороноспособность Украины. Секретарь СНБО отметил, что переход к стандартам НАТО является основной задачей. Приоритетом для Украины также есть создание оружия сдерживания. Это должно быть ответом страны на угрозы, пока она не станет членом НАТО. По словам Турчинова, на следующей парламентской неделе может быть принят закон о Национальной безопасности.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира поставил Украину на 11 место в списке крупнейших экспортеров оружия в мире. Организация изучала тенденции международных поставок оружия с 2013 до 2017 года.

Для силовых структур будут сняты все ограничения по прямым контрактам на закупку вооружения за рубежом

А вот импорт оружия в Украине в течение четырех лет отчетного периода оставался на достаточно низком уровне, говорится в анализе.

Вопрос либерализации экспорта и импорта продуктов военного назначения решается уже на протяжении не менее полугода. Об инициативе объявили еще в прошлом году, сообщил директор информационно-консалтинговой компании Дефенс Экспресс Сергей Згурец. На этом настаивали частные компании-производители оружия, а также американская сторона. По его словам, американцы отмечали, что Министерство обороны должно получить право делать заказы на образцы техники, которая ему нужна.

Украина занимает 11 место в списке крупнейших экспортеров оружия в мире

В случае выхода на международный рынок украинским экспортерам придется конкурировать. А импортный потенциал Украины зависит в том числе от бюджетных возможностей, считает Згурец.

Решение СНБО по либерализации экспорта и импорта продуктов военного назначения должно быть введено в действие указом президента или постановлением Кабмина. Сегодня происходит процесс изменения актов Кабмина, отметил Згурец. Изменения должны быть внесены и в закон о государственном оборонном заказе.

Американский Госдеп в начале весны одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму 47 млн ​​долларов. Оборонный бюджет США на текущий финансовый год предусматривает предоставление Украине 350 млн долларов оборонной помощи, в том числе и летального оружия.