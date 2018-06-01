Льготы для абитуриентов, которые согласились работать в селе. Как будут привлекаться ценные кадры в украинскую провинцию

По окончании обучения выпускник университета должен будет в течение месяца прибыть на место отработки, заключить трудовой договор и начать работу

Абитуриенты медицинских и педагогических специальностей, которые согласятся работать 3 года в селе, имеют право на первоочередное поступление в вузы. Соответствующее постановление принял Кабинет министров. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Отмечается, что поступающие должны будут заключить соглашение об отработке в селах или поселках городского типа. Правом первоочередного зачисления абитуриентов можно воспользоваться в медицинские и педагогические вузы на специальности отраслей Образование и Педагогика, а также Здравоохранение. Нововведение заработает со следующей вступительной кампании 2019 года.

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Министр образования и науки Лилия Гриневич выразила надежду, что эта инициатива позволит улучшить уровень предоставления образовательных и медицинских услуг в селах, привлечь туда больше молодежи.

Кто будет формировать потребность в кадрах и как будут заключаться соглашения

Потребность в специалистах с высшим медицинским и педагогическим образованием в определенных местностях будут определять исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов.

Выпускников бесплатно обеспечат жильем, а также оплатят им коммунальные услуги

Ежегодно до 1 февраля они будут подавать соответствующий список в областные государственные администраций. До 1 марта будут объявлять конкурс на заключение сделок на отработку.

Во время его проведения предпочтение будет отдаваться жителям тех населенных пунктов, где расположен работодатель или ближайших к ним. Соглашения с победителями будут подписывать с 30 мая. Поступающие получают право на первоочередное зачисление, а работодатель - гарантию наличия специалиста.

По окончанию обучения выпускник должен будет в течение месяца прибыть на место отработки, заключить трудовой договор и начать работу. Если выпускник откажется выполнять условия соглашения, он будет обязан возместить средства, затраченные на его подготовку. Выпускников бесплатно обеспечат жильем, а также оплатят им коммунальные услуги.

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Абитуриентам, которые выразят готовность отработать в сельской местности, будут предоставлять дополнительный коэффициент при поступлении, но он не будет решающим, рассказала координатор образовательного направления Гражданской сети Опора Наталья Радиш. Она отметила, что такая программа будет полезной, прежде всего для поступающих из сельской местности, которые планировали после завершения вуза возвращаться в свой регион.

Поступающие будут получать право на первоочередное зачисление, а работодатель - гарантию наличия специалиста

"Здесь будут учитываться результаты ВНО. Но этот коэффициент будет не слишком критическим и не очень повлияет на рейтинг выпускника", - отметила Радиш.

Абитуриенты из городов вряд захотят брать на себя такие обязательства - работать несколько лет в селе, отметил независимый эксперт в сфере образования Андрей Черных. Он добавил, что для абитуриентов из сельской местности уже действуют определенные льготы, но, как показала практика, они не являются решающими для абитуриентов. Черных также высказал мнение, что специалистов можно привлечь работать в сельской местности только с помощью высоких зарплат.

Лилия Гриневич сообщила, что Министерство образования и науки имеет два стратегических задания для развития инноваций. Планируется создать Стратегию инновационного развития Украины и написать закон о трансфере технологий.